L’ombra di Giuntoli sulla Capitale | Gasperini preme per il ribaltone a Trigoria

Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni di mercato hanno portato a un’ipotesi di cambio ai vertici della Roma, con Gasperini che avrebbe avanzato una proposta per un nuovo ruolo e Giuntoli che potrebbe essere coinvolto in un eventuale riorganizzazione. La situazione si sta muovendo rapidamente e ancora non ci sono conferme ufficiali.

Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni di mercato hanno subito un’accelerazione improvvisa, delineando un possibile cambio di paradigma nei quadri dirigenziali della Roma. Secondo quanto riferito dall’insider Matteo Moretto, il profilo di Cristiano Giuntoli è emerso con prepotenza come il candidato d’élite per assumere la guida dell’area sportiva giallorossa a partire dalla prossima stagione. L’ex architetto dello scudetto del Napoli e reduce dall’esperienza alla Juventus, si trova attualmente in una fase di aggiornamento professionale, testimoniata dalle sue frequenti apparizioni nei principali stadi europei, tra cui il recente summit calcistico tra Atletico Madrid e Tottenham. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’ombra di Giuntoli sulla Capitale: Gasperini preme per il ribaltone a Trigoria Articoli correlati Leggi anche: L’ombra di Giuntoli sulla Roma: avvistato in ristoranti romani. A Gasperini non dispiacerebbe al posto di Massara Leggi anche: Roma, Ombra Giuntoli su Massara: il DS avvistato nella Capitale Contenuti utili per approfondire L'ombra di Giuntoli sulla Capitale... Argomenti discussi: Viviano: Ditemi un acquisto decente di Comolli. Giuntoli ha fatto 150 volte meglio di lui. L’ombra di Giuntoli sulla Roma: avvistato in ristoranti romani. A Gasperini non dispiacerebbe al posto di MassaraGiuntoli alla Roma al posto di Massara? Ne scrive Repubblica Roma. A fare il nome di Gasp alla Juventus era stato proprio Giuntoli. ilnapolista.it Roma, l’ombra di Giuntoli sulla Capitale: possibile cambio di dsSecondo quanto riportato da Repubblica Roma, il dirigente ex Juventus e Napoli sarebbe tra i principali candidati nel caso in cui a fine stagione si separassero le strade tra il club giallorosso e l’a ... gonfialarete.com