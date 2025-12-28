Sampdoria | i tifosi sognano Gabbiadini ma tornerà in Italia in estate per motivi fiscali

I tifosi della Sampdoria sperano nel ritorno di Manolo Gabbiadini, che tuttavia resterà in Medio Oriente fino all’estate. Svinciatosi dall’Al-Nasr, il calciatore ha scelto di prolungare il proprio soggiorno a Dubai per motivi fiscali, sfruttando le agevolazioni previste. Solo al termine di questo periodo Gabbiadini potrà valutare un eventuale rientro in Italia, mantenendo aperta la possibilità di un suo ritorno in maglia doriana.

Gabbiadini, svincolatosi dall'Al-Nasr, resterà ancora 6 mesi a Dubai per ottenere agevolazioni al rientro. Vicino Brunori, si scalda la pista Begic: lo sloveno vuole la Samp. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

