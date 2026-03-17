LIVE Italia-Norvegia 1-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | annullato anche il quinto end

Durante la partita tra Italia e Norvegia ai Mondiali di curling femminile 2026, il match si è concluso con un risultato di 1-2, dopo l’annullamento anche del quinto end. La diretta streaming mostra che l’evento si sta svolgendo in modo regolare, con aggiornamenti disponibili per gli spettatori. È attiva anche la trasmissione in tempo reale dell’incontro tra Italia e Canada, che inizia alle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 22.14: La doppia bocciata delle norvegesi porta all’annullamento dell’end 22.10: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine del quinto end 22.07: Stone azzurra a punto a metà del quinto end 22.04: Stone norvegese a punto dopo 4 tiri del quinto end 22.00: Quarto end annullato. Mano ancora per le azzurre 21.56: Errore grave di Zardini Lacedelli che va a bocciare la stone norvegese a punto ma manda fuori anche la sua stone. Resta una stone azzurra a punto senza guardia. Sì va verso l’annullamento 21.53: Una stone azzurra a punto dopo 6 tiri del quarto end 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: annullato anche il quinto end Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quarto end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Una selezione di notizie su LIVE Italia Norvegia 1 2 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro diretto; La Svezia domina la staffetta femminile di Kontiolahti, Francia e Norvegia sul podio; Italia decima; Italia vs Norvegia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Rivivi il LIVE! Single-mixed, che vento! La Norvegia vince, Francia squalificata, Italia sesta. LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 22.00: Quarto end annullato. Mano ancora per ... oasport.it Pagelle Italia-Norvegia: Di Lorenzo in apnea 5, Frattesi non combina nulla 4,5, la notte di Pio Esposito 6,5L'Italia perde 1-4 con la Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ufficialmente ai playoff per i Mondiali. La Norvegia è invece qualificata direttamente alla Coppa del Mondo 2026. I gol ... corriere.it Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook