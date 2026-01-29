San Giorgio del Sannio le stelle del rugby inaugurano la nuova Club House del Campo dei Monaci

Gli appassionati di rugby di San Giorgio del Sannio hanno assistito all’inaugurazione della nuova Club House al “Campo dei Monaci”. La struttura, realizzata per rafforzare la presenza dello sport nel territorio, sarà un punto di ritrovo per giocatori e tifosi, e punta anche a coinvolgere più giovani e famiglie. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi atleti e rappresentanti locali, che hanno tagliato il nastro tra entusiasmo e speranze di un futuro più attivo e sociale per la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il territorio sannita si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per lo sport e il sociale. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso il Campo dei Monaci, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova Club House, uno spazio concepito non solo come sede sportiva, ma come vero e proprio hub di aggregazione, condivisione e promozione dei valori sani della comunità. L'evento di apertura, promosso dalla Sannio Social Academy, non sarà una semplice cerimonia, ma un tributo alla grande storia del rugby internazionale. Dopo il tradizionale taglio del nastro, la serata entrerà nel vivo con la presentazione del libro "Test Match – 28 partite che hanno scritto la storia del rugby", scritto da Andrea Pelliccia.

