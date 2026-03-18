L’Iran non molla. NATO schiera nuovi patriot in Turchia

L’Iran continua a resistere al 19° giorno di conflitto, mentre la NATO ha installato nuovi sistemi Patriot in Turchia. Nel frattempo, il governo di Stoccolma ha annunciato l’esecuzione di un cittadino svedese, arrestato nel 2025. Questi eventi si susseguono in un quadro di tensione internazionale che coinvolge più attori nella regione.

In Iran il regime, al 19° giorno di guerra, resiste. La Nato in Turchia schiera altri patriot. Il governo di Stoccolma denuncia: Teheran ha giustiziato un cittadino svedese arrestato nel 2025. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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