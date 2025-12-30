Cassano attacca Marotta | Da 5 anni l'Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti

Cassano critica Marotta, affermando che l'Inter, da cinque anni, avrebbe avuto favori che non si sono tradotti in scudetti. Nel confronto tra il presidente dell'Inter e Conte, l'ex calciatore sottolinea che, pur riconoscendo la forza dell'Inter di quest'anno, il Napoli ha il tecnico più competente. Questi commenti riflettono le tensioni nel calcio italiano e le diverse valutazioni sulla competitività delle squadre.

