Cassano attacca Marotta | Da 5 anni l'Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassano critica Marotta, affermando che l'Inter, da cinque anni, avrebbe avuto favori che non si sono tradotti in scudetti. Nel confronto tra il presidente dell'Inter e Conte, l'ex calciatore sottolinea che, pur riconoscendo la forza dell'Inter di quest'anno, il Napoli ha il tecnico più competente. Questi commenti riflettono le tensioni nel calcio italiano e le diverse valutazioni sulla competitività delle squadre.

L'ex calciatore si schiera nel botta e risposta tra il presidente dell'Inter e il tecnico del Napoli, Antonio Conte: "L'Inter quest'anno è ancora la più forte, solo che l'allenatore più forte lo ha il Napoli. Pensa a difendere Chivu che sta facendo un grandissimo lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cassano attacca: «L’Inter in questi quattro anni era la più forte, ha vinto uno scudetto: grazie ad Inzaghi abbiamo buttato…»

Leggi anche: Daniele Dal Moro: “Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l’ho con lui, è la punta dell’icerberg del sistema”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cassano attacca Marotta: “Da 5 anni l’Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti”.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.