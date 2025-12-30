Cassano attacca Marotta | Da 5 anni l'Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti
Cassano critica Marotta, affermando che l'Inter, da cinque anni, avrebbe avuto favori che non si sono tradotti in scudetti. Nel confronto tra il presidente dell'Inter e Conte, l'ex calciatore sottolinea che, pur riconoscendo la forza dell'Inter di quest'anno, il Napoli ha il tecnico più competente. Questi commenti riflettono le tensioni nel calcio italiano e le diverse valutazioni sulla competitività delle squadre.
L'ex calciatore si schiera nel botta e risposta tra il presidente dell'Inter e il tecnico del Napoli, Antonio Conte: "L'Inter quest'anno è ancora la più forte, solo che l'allenatore più forte lo ha il Napoli. Pensa a difendere Chivu che sta facendo un grandissimo lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cassano attacca: «L’Inter in questi quattro anni era la più forte, ha vinto uno scudetto: grazie ad Inzaghi abbiamo buttato…»
Leggi anche: Daniele Dal Moro: “Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l’ho con lui, è la punta dell’icerberg del sistema”
Cassano attacca Marotta: “Da 5 anni l’Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti”.
Cassano attacca Dybala: "È inguardabile, a 32 anni non ce la fa più". Siete d'accordo con le parole di "Fantantonio" - facebook.com facebook
Cassano al veleno contro Dybala: "Inguardabile". Poi attacca anche Koné e Pellegrini #ASRoma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.