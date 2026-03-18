Fabrizio Fabbri, ex ciclista, ha deciso di sponsorizzare il ciclismo giovanile. In questa stagione, il suo marchio compare in tre diverse squadre ciclistiche, un risultato che richiede impegno e passione per il mondo delle due ruote. La scelta di sostenere i giovani atleti si riflette nella presenza del suo brand nei team che si dedicano allo sviluppo dei talenti emergenti.

Non è da tutti essere presente nella stessa stagione con il marchio della propria azienda in tre società ciclistiche, ma quando la passione per lo sport del pedale è tanta può succedere. Domandarlo a Francesco Fabbri titolare della Fabbri Carrelli Elevatori che fa parte in questa annata ciclistica della squadra élite under 23 della Polisportiva Tripetetolo-Seanese di Lastra a Signa, del gruppo Iperfinish che milita negli allievi e della neonata società Academy Michele Bartoli nei giovanissimi. Francesco, del resto, ex corridore dal buon passato, che ha avuto un padre, Fabrizio, grande protagonista nel ciclismo professionisti prima come atleta e poi come direttore sportivo nella Mapei che troppo presto ci ha lasciato, non manca mai alle gare, garantendo sostegno e incitamento agli atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ex corridore Fabrizio Fabbri diventa sponsor del ciclismo dei giovani

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