L’ex corridore Fabrizio Fabbri diventa sponsor del ciclismo dei giovani
Fabrizio Fabbri, ex ciclista, ha deciso di sponsorizzare il ciclismo giovanile. In questa stagione, il suo marchio compare in tre diverse squadre ciclistiche, un risultato che richiede impegno e passione per il mondo delle due ruote. La scelta di sostenere i giovani atleti si riflette nella presenza del suo brand nei team che si dedicano allo sviluppo dei talenti emergenti.
Non è da tutti essere presente nella stessa stagione con il marchio della propria azienda in tre società ciclistiche, ma quando la passione per lo sport del pedale è tanta può succedere. Domandarlo a Francesco Fabbri titolare della Fabbri Carrelli Elevatori che fa parte in questa annata ciclistica della squadra élite under 23 della Polisportiva Tripetetolo-Seanese di Lastra a Signa, del gruppo Iperfinish che milita negli allievi e della neonata società Academy Michele Bartoli nei giovanissimi. Francesco, del resto, ex corridore dal buon passato, che ha avuto un padre, Fabrizio, grande protagonista nel ciclismo professionisti prima come atleta e poi come direttore sportivo nella Mapei che troppo presto ci ha lasciato, non manca mai alle gare, garantendo sostegno e incitamento agli atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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