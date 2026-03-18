La Corte d’Appello di Napoli ha deciso di non procedere nei confronti di un uomo di 41 anni, noto con l’alias “Gino ‘e Picchietella”, in relazione a un procedimento per lesioni e porto abusivo di armi. La sentenza è stata emessa oggi e riguarda un procedimento pendente contro il pluripregiudicato di Arpaia. Il caso non prevede ulteriori sviluppi legali al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d’Appello di Napoli ha emesso oggi una sentenza di non doversi procedere nei confronti del noto pluripregiudicato Luigi Floriano, 41 anni di Arpaia, conosciuto con l’alias “Gino ‘e Picchietella”. L’uomo era imputato per lesioni personali dolose aggravate dall’uso di armi e per detenzione abusiva di armi, ma è stato assolto grazie alla difesa dell’Avvocato Vittorio Fucci. Secondo l’accusa, Floriano avrebbe colpito un uomo di Paolisi con un bastone di legno, portato senza giustificato motivo in luogo pubblico, provocandogli lesioni alla gamba e alla spalla sinistra. In primo grado, il Tribunale di Benevento lo aveva condannato alla reclusione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lesioni e porto abusivo di armi, 41enne prosciolto in appello

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