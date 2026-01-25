Colleferro arrestato 38enne per estorsione usura e porto abusivo di armi

Giovedì, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un 38enne con l’accusa di estorsione, usura e porto abusivo di armi. L’intervento, condotto dal Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto della Stazione locale, si inserisce in un’attività investigativa volta a contrastare il reato organizzato nel territorio. L’operazione ha portato all’arresto e a ulteriori accertamenti sulle attività illecite dell’indagato.

L’uomo, originario di Colleferro e proveniente dalla Sardegna, tentava la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri e tradotto al carcere di Velletri I militari hanno rintracciato, in un’abitazione della periferia cittadina, un 38enne originario del luogo e proveniente dalla Sardegna, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’uomo deve scontare una pena di 1 anno e 10 mesi per i reati di estorsione, usura e porto abusivo di armi. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente tradotto presso il carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

