Milano-San Giovanni in Marignano si prepara a sfidare Bellano nella prossima partita di volley femminile. La sfida si gioca all’Allianz Cloud, un campo importante che promette emozioni. Le due squadre cercano punti pesanti in vista della stagione.

Una sfida cruciale attende il campionato di volley femminile: omag-mt san giovanni in marignano affronta milano all'Allianz Cloud, in una cornice che promette intensità e ritmo alto. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con condizioni diverse, ma entrambe con l'obiettivo di proseguire in campionato con chiarezza e determinazione. La gara si gioca domani alle ore 20 all'Allianz Cloud: Omag-Mt sfida la Numia Vero Volley Milano, formazione di vertice del campionato. Milano è reduce da una delle poche sconfitte stagionali, maturata in una lunga battaglia disputata a Novara. Dall'altra parte, Omag-Mt arriva da una serie positiva caratterizzata da quattro vittorie consecutive e da una striscia utile che ha avvicinato in modo concreto l'obiettivo salvezza.

© Mondosport24.com - Milano-San Giovanni In Marignano: Bellano punta sulla qualità a muro

