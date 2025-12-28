Capodanno 2026 il cenone vale 2 miliardi | ecco quanto spenderanno gli italiani
Il Capodanno 2026 si avvicina e gli italiani si preparano a celebrare con il tradizionale cenone di San Silvestro. Secondo le stime, la spesa complessiva per questa ricorrenza raggiungerà circa 2 miliardi di euro, evidenziando l’importanza di questa festività nella cultura e nelle abitudini di consumo del nostro Paese.
Si avvicina il Capodanno 2026 e gli italiani sono pronti a festeggiare con il tradizionale cenone di San Silvestro. Nonostante il caro-vita e l’inflazione che continuano a incidere sui bilanci familiari, nel Belpaese non si rinuncia alle feste, pur riducendo in parte le spese per il Capodanno. Capodanno, quando si spenderà in media a persona. Secondo un’indagine condotta da Emg Different per Facile.it, quest’anno il cenone di San Silvestro muoverà oltre 2 miliardi di euro, pari a circa 49 euro a persona: una cifra in calo del 32% rispetto al 2024. A spendere di più saranno i 55-64enni e i residenti del Sud e delle Isole, con una media di 59 euro pro capite, mentre restano sotto la media i 25-34enni e gli abitanti del Nord Ovest e del Nord Est, rispettivamente con 42, 41 e 40 euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024
Leggi anche: Black Friday 2025: quanto spenderanno gli italiani e cosa compreranno
Capodanno 2026 a Times Square; Cenoni di Capodanno da sogno a Venezia: ecco cosa c’è nei menu e quanto costano; Cose buone per Natale e Capodanno: assaggi e consigli di Identità Golose; Capodanno 2025, 2 miliardi la spesa totale per il cenone: -32% rispetto allo scorso anno.
Capodanno 2025, 2 miliardi la spesa totale per il cenone: -32% rispetto allo scorso anno - it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG Different*, quest’anno gli italiani metteranno a budget ... msn.com
Capodanno last minute a Milano: ecco gli indirizzi utili (dove c'è ancora posto) per un buon cenone, anche con musica o dj - A pochi giorni dalla notte di San Silvestro, qualche consiglio d'autore per chi non ha ancora deciso come festeggiare l'arrivo del 2026. milano.corriere.it
Portrait Milano, The Gift - workout, cenone al cinema, quattro salti in pista e il pranzo detox del primo gennaio. linkiesta.it
Capodanno a Malta 2026! Vi mostro la location dell'evento di cui più si sta parlando
Cenone di #Capodanno, sarà di 2 miliardi la spesa totale x.com
Antonino Cannavacciuolo festeggerà il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un cenone esclusivo da 11 portate. Un percorso gastronomico di alto livello, ma quanto costa mangiare a Capodanno da Cannavacciuolo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.