Capodanno 2026 il cenone vale 2 miliardi | ecco quanto spenderanno gli italiani

Il Capodanno 2026 si avvicina e gli italiani si preparano a celebrare con il tradizionale cenone di San Silvestro. Secondo le stime, la spesa complessiva per questa ricorrenza raggiungerà circa 2 miliardi di euro, evidenziando l’importanza di questa festività nella cultura e nelle abitudini di consumo del nostro Paese.

Si avvicina il Capodanno 2026 e gli italiani sono pronti a festeggiare con il tradizionale cenone di San Silvestro. Nonostante il caro-vita e l’inflazione che continuano a incidere sui bilanci familiari, nel Belpaese non si rinuncia alle feste, pur riducendo in parte le spese per il Capodanno. Capodanno, quando si spenderà in media a persona. Secondo un’indagine condotta da Emg Different per Facile.it, quest’anno il cenone di San Silvestro muoverà oltre 2 miliardi di euro, pari a circa 49 euro a persona: una cifra in calo del 32% rispetto al 2024. A spendere di più saranno i 55-64enni e i residenti del Sud e delle Isole, con una media di 59 euro pro capite, mentre restano sotto la media i 25-34enni e gli abitanti del Nord Ovest e del Nord Est, rispettivamente con 42, 41 e 40 euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

