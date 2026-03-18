Cosa: Lo spettacolo teatrale Le ragazze son tornate, commedia scritta e diretta da Diego Ruiz. Dove e Quando: Tournée nazionale dal 20 marzo 2026; tappe nel Lazio il 28 e 29 marzo. Perché: Un trio d’eccezione (Poggi, Caprioglio, Fiordaliso) per smontare i cliché sulla terza età con ironia e indipendenza. Il concetto di “terza età” è pronto per essere definitivamente archiviato, o almeno profondamente riscritto. L’immagine stereotipata della nonna rassegnata cede il passo a una narrazione vibrante, dove il tempo non è un peso ma un processo di trasformazione che conferisce una sorta di “superpotere”: la saggezza. È questo il cuore pulsante di Le ragazze son tornate, la nuova e attesissima commedia prodotta da Carpe Diem Produzioni, che si appresta a debuttare sui palcoscenici italiani con un messaggio dirompente di rinascita e libertà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le ragazze son tornate: il potere della saggezza sul palco

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