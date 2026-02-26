Un libro come questo di Duccio Balestracci (“La battaglia di Camollia 1526”, pp.132, € 18, Betti editrice, Monteriggioni, 2026) ci voleva per narrare con piglio accattivante e rigoroso quanto accadde il 25 luglio 1526 dalle parti di Camollia in un battaglia per i senesi vittoriosa, eppur finita “fra le ballerine della seconda fila”. Dal punto di vista dell’astuzia strategica e del tenace ardimento non ha nulla da invidiare allo scontro di Montaperti. Robert Langton Douglas non esitò a scrivere che "la gloria di Montaperti s’illanguidì di fronte a quella della battaglia di Camollia": in essa i senesi non si giovarono di aiuti esterni e non disposero di una efficace cavalleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attimo fuggente. Quella vittoria prima della fine

