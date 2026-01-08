Irina Shayk | Quando a Parigi facevo la fame non mi volevano perché avevo troppo seno e labbra carnose
Irina Shayk, nata Irina Valer’evna Šajchlislamova, si descrive come una persona timida e lontana dai riflettori delle feste. La sua carriera ha attraversato momenti difficili, come quando a Parigi faticava a trovare lavoro a causa delle sue caratteristiche fisiche. Questa modella russa, contrariamente alle aspettative, preferisce vivere lontano dai clamori e mantiene un profilo sobrio, lontano da ogni forma di esibizionismo.
È timida, odia i complimenti e si definisce l’esatto contrario di una “party girl”. Difficile immaginare Irina Shayk, nata Irina Valer’evna Šajchlislamova, come una modella controcorrente, eppure è proprio così che lei si sente. «Vivo l’età con naturalezza. Sono diventata modella tardi, a 19 anni. Per tutti ero fuori tempo massimo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
