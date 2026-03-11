Una vicenda misteriosa coinvolge una vicequestore e la sua squadra in un caso di doppio omicidio ancora senza spiegazioni chiare. La scena si svolge a Catania, con l’Etna visibile sullo sfondo e il mare blu che caratterizza la città, ma che non la trasforma in una meta balneare. La seconda puntata di Vanina 2, interpretata da Giusy Buscemi, va in onda questa sera in televisione.

Catania, l'Etna sullo sfondo, il mare blu che non trasforma mai la città in una vera località balneare. E Vanina Guarrasi che cammina tra le contraddizioni di una vita che non riesce a farla stare ferma. Dopo un esordio di stagione che ha rimescolato le carte tra indagini e sentimenti, Vanina – Un vicequestore a Catania torna con il suo secondo episodio, Il talento del cappellano, stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Una serie, questa, che ha già dimostrato di saper tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Prodotta da Palomar per Rti e diretta da Riccardo Mosca e Davide Marengo, Vanina è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi.

© Amica.it - Uno strano caso impegna la vicequestore e la sua squadra: un doppio delitto inspiegabile. Stasera in tv la seconda puntata di Vanina 2 con Giusy Buscemi

