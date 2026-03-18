Lorenzo Musetti si appresta a partecipare al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. In un’intervista, il tennista ha spiegato di aver ritrovato il “flow” durante un recente periodo, sentendo di poter fare qualsiasi cosa sul campo. Ha aggiunto di non avere aspettative precise per questa manifestazione e di voler semplicemente sentirsi bene durante la competizione.

“Non ho particolari aspettative, voglio solo stare bene “. Il primo proposito di Lorenzo Musetti alla vigilia del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Il 2026 del 24enne carrarino si è fermato lì, ai quarti di finale all’ Australian Open. Stava giocando il miglior tennis della sua carriera e stava dominando contro Novak Djokovic, prima che un infortunio lo costringesse ad alzare bandiera bianca ad un passo dalla semifinale, quando era avanti due set a zero. Djokovic avrebbe poi battuto Jannik Sinner, scrivendo un’altra storia. Quella di Musetti si è interrotta sul più bello, quando il carrarino sembrava pronto perfino a sfidare il duopolio di Sinner e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La ripartenza di Musetti: “Ero entrato nel ‘flow’ e sentivo di poter fare qualsiasi cosa. Non è facile ritrovare quelle sensazioni”

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti e il tumore: “Ero chiusa in me stessa, vedevo Eleonora Giorgi e pensavo di non poter fare lo stesso”Enrica Bonaccorti ha parlato a Mara Venier delle sue condizioni di salute, affetta da un tumore al pancreas da alcuni mesi: "Sono in un limbo, spero...

“Quando gli ho offerto un posto nel team, abbiamo parlato di cosa pensava che mancasse. Ero d’accordo su tutto”: Musetti presenta il nuovo coach“Ho sentito la necessità di avere qualcosa in più e vedere cosa altri possano portare a noi.

Una selezione di notizie su La ripartenza di Musetti Ero entrato...

Discussioni sull' argomento ATP Miami, Musetti: Ho tanta voglia di rifarmi; Lo scontro salvezza va alla Fiorentina, notte fonda per la Cremonese.

ATP Miami, Musetti: Ho tanta voglia di rifarmiTennis - ATP | Dopo lo stop di Melbourne e la ripartenza a Indian Wells, Musetti torna a Miami: È un processo che richiede tempo; affronto i match senza pensare ad aspettative ... ubitennis.com

Musetti e l'amico Fritz: storia di una rivalità che va oltre al rankingBenedetta irrequietezza. Quella che bacia in fronte Musetti e gli permette di irridere Fritz in un quarto di finale a Wimbledon: Fin da bambino non mi è mai piaciuto fare le stesse cose. La strategia ... gazzetta.it

In attesa di esordire ai Miami Open, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno approfittato del loro tempo in Florida per allenarsi prima che, anche per loro, il torneo prenda ufficialmente il via. Disputati sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadiu facebook

Musetti-Cobolli, amici 'contro': allenamento con vista ottavi all'Atp Miami. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com