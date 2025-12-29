Musetti ha annunciato l’ingaggio di un nuovo coach, sottolineando l’importanza di integrare competenze e prospettive diverse nel suo team. Durante la conversazione, hanno condiviso le aspettative e le aree di miglioramento, confermando un’intesa sulle priorità. La scelta di ampliare il gruppo con un professionista esperto mira a rafforzare la preparazione e le strategie, con l’obiettivo di favorire crescita e risultati più solidi nel percorso sportivo.

“Ho sentito la necessità di avere qualcosa in più e vedere cosa altri possano portare a noi. Può portare più suggerimenti, più esperienza nel mio team”. Lorenzo Musetti presenta José Perlas. Il tennista carrarino – che ha chiuso l’anno da numero 8 nel ranking Atp – ha infatti inserito nel suo team l’ex coach di Ferrero, Tipsarevic e Fognini. Una figura che non sostituisce Simone Tartarini – che rimane comunque l’allenatore di Musetti – ma complementare. I due lavoreranno insieme per consentire a Musetti di fare degli step in più e provare a puntare al massimo: ovvero colmare il gap con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando gli ho offerto un posto nel team, abbiamo parlato di cosa pensava che mancasse. Ero d’accordo su tutto”: Musetti presenta il nuovo coach

