lavoriamo a una nuova triade nucleare il nuovo piano della russia per le atomiche

La Russia intende rafforzare in modo strutturale le proprie capacità militari nel prossimo decennio, puntando sulla modernizzazione della triade nucleare, sull’espansione delle forze di terra e sull’introduzione di tecnologie avanzate nei sistemi d’arma. È quanto emerge dal nuovo Programma statale per gli armamenti 2027-2036, presentato dal Cremlino al termine di una riunione presidenziale dedicata alla pianificazione strategica della difesa. Il Programma statale per gli armamenti è un documento di pianificazione a lungo termine che stabilisce lo sviluppo, la produzione e il mantenimento della prontezza al combattimento di armamenti, equipaggiamenti militari e speciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

