Lavoriamo a una nuova triade nucleare Il nuovo piano della Russia per le atomiche

La Russia intende rafforzare in modo strutturale le proprie capacità militari nel prossimo decennio, puntando sulla modernizzazione della triade nucleare, sull’espansione delle forze di terra e sull’introduzione di tecnologie avanzate nei sistemi d’arma. È quanto emerge dal nuovo Programma statale per gli armamenti 2027-2036, presentato dal Cremlino al termine di una riunione presidenziale dedicata alla pianificazione strategica della difesa. Il Programma statale per gli armamenti è un documento di pianificazione a lungo termine che stabilisce lo sviluppo, la produzione e il mantenimento della prontezza al combattimento di armamenti, equipaggiamenti militari e speciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Lavoriamo a una nuova triade nucleare". Il nuovo piano della Russia per le atomiche Leggi anche: Triade nucleare, la Russia inaugura il sottomarino Khabarovsk Leggi anche: Gli Usa rinforzano le atomiche a Ghedi: l’Italia torna centro della deterrenza nucleare Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Francia, da Macron via libera alla costruzione di una nuova portaerei nucleare PA-NG - Il presidente francese ha confermato la costruzione di una portaerei nucleare per sostituire Charles de Gaulle, con consegna prevista per il 2038. msn.com

Russia, cinque basi nucleari segrete (anche in Europa): da Kaliningrad a Asipovichy, le immagini satellitari - A dimostrarlo sono nuove immagini satellitari che evidenziano come Mosca stia portando avanti lavori di costruzione ... ilmessaggero.it

Triade nucleare, missili ipersonici, armi laser e cani robot: la Cina mostra il super arsenale militare e sfida l'Occidente - 5C, missile balistico intercontinentale serie Dongfeng, capace di trasportare fino a 10 testate indipendenti e colpire simultaneamente ... ilmessaggero.it

NUOVO MERCATO COLLI ALBANI In questi giorni è partito il cantiere per il nuovo Mercato Colli Albani, al quale lavoriamo dal primo giorno del nostro mandato per restituire al territorio una struttura nuova, bella e moderna, con accanto una piazza attrezz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.