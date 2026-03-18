La lettera di Joe Kent mette Trump sotto pressione e agita i Maga

Il 18 marzo 2026 a Washington, il direttore del National Counterterrorism Center si è dimesso. La sua decisione mette Donald Trump sotto pressione e provoca agitazione tra i membri dei Maga. La notizia si diffonde mentre si susseguono le reazioni nel panorama politico e tra gli elettori. La mossa ha conseguenze sulla scena politica, con attenzione rivolta alle ripercussioni future.

Washington, 18 marzo 2026 – Le dimissioni del direttore del National Counterterrorism Center, Joe Kent, rappresentano un duro colpo per Donald Trump. Sui media americani se ne parla molto, a ragion veduta. Kent non è un funzionario qualsiasi: è il primo alto dirigente della sicurezza nazionale a lasciare l’amministrazione per dissenso sulla guerra con l’Iran. Ed è soprattutto una figura simbolica del mondo Maga, un veterano delle forze speciali con una forte identità America First, da sempre associata alla diffidenza verso nuove guerre in Medio Oriente. La lettera a Trump. A rendere esplosivo è il contenuto della lettera di dimissioni indirizzata direttamente al presidente e pubblicata sull’account X dell’ex direttore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Chi è Joe Kent, il veterano Maga che si oppone a Trump. La moglie caduta Siria: “Morta in una guerra provocata da Israele”Washington, 17 marzo 2026 – La lunga carriera nelle Forza Speciali – gli eroici Green Beret – poi il salto nella Cia e l’ingresso in politica.

Leggi anche: Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette: «L'Iran non è una minaccia, guerra nata per la pressione di Israele». Il caso di Joe Kent

Contenuti utili per approfondire Joe Kent

Temi più discussi: Si dimette Joe Kent, capo dell'antiterrorismo Usa: L'Iran non era una minaccia; Il 17 marzo 2026, Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center (NCTC), ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato. Ex soldato delle forze speciali e figura vicina a Donald Trump, Kent ha motivato la decisione con un duro atto d'accusa:; Le dimissioni di Kent per la guerra in Iran, un dissenso che scotta per Trump; Chi è Joe Kent, che si è dimesso contro la guerra, e perché i trumpiani lo avevano già scaricato.

Dimissioni di Joe Kent: il divorzio tra il NCTC e l'amministrazioneJoe Kent si dimette dal NCTC in una mossa che riflette fratture interne, motivazioni personali e accuse contro Israele ... notizie.it

Dimissioni di Joe Kent: opposizione interna alla guerra contro l'IranJoe Kent, direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo, rassegna le dimissioni accusando la guerra contro l'Iran e mettendo in dubbio i dati forniti alla Casa Bianca ... notizie.it

“Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. È chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della potente lobby Usa”. Si dimette così Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center, una delle fi - facebook.com facebook

«L’eroe, un soldato, un Berretto Verde un agente della Cia», è diventato «un debole». Donald Trump ribalta il giudizio su Joe Kent, direttore del Centro nazionale del Controterrorismo reo di essersi dimesso. Non sono le dimissioni la pietra dello scandalo. Ke x.com