La festa del papà è un momento in cui si sceglie di regalare un libro, spesso per condividere momenti di lettura con i figli. I padri di oggi sono più coinvolti nella cura quotidiana dei figli e mostrano un atteggiamento meno autoritario rispetto al passato. Questa apertura emotiva si riflette nel loro modo di relazionarsi e di partecipare attivamente alla crescita dei figli.

P iù presenti e partecipi alla cura quotidiana dei figli. Sono i padri di oggi che, messo da parte il ruolo esclusivamente autoritario, non hanno più paura di mostrare le emozioni. Leggi anche › Statue, fasce e bambolotti. L’azione geniale dei padri inglesi per il congedo di paternità Ormai lontani dal modello normativo, i papà 4.0 accompagnano armoniosamente i bambini nella crescita e verso la scoperta del loro posto nel mondo, un’avventura unica che trova risonanza nei 10 libri sulla paternità che vi consigliamo, dedicati agli adulti e ai ragazzi, da acquistare o regalare in occasione della festa del papà. Festa del Papà: i 7 tipi di papà. e come indovinare il regalo giusto X Leggi anche › Perché dovremmo leggere libri per ragazzi Leggere un libro insieme, tra intimità e condivisione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La festa del papà è un'occasione preziosa per regalare un libro e ricordare quanto bello e importante sia leggere insieme

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