Vlahovic vede il Pisa | il ritorno del numero 9 tra campo e nodo rinnovo

Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo e a disputare le ultime partite della stagione con la Juventus. Nel frattempo, ha avuto un incontro con la società per discutere del rinnovo del contratto, che scadrà nel 2026. Il giocatore, che ha già affrontato alcune assenze, è in attesa di definire il suo futuro con il club.

Tra il rientro in campo e l’ incontro con la società per discutere del suo futuro, Dusan Vlahovic è pronto a tornare in campo e concludere la stagione in bianconero – l’ultima per adesso, considerato il suo attuale contratto in scadenza nel 2026. Dopo tre mesi in infermeria per infortunio, il serbo sta infatti lavorando per essere di nuovo il numero 9 titolare di Luciano Spalletti, ristabilendo così le gerarchie nella rosa titolare. Vlahovic, dall’infortunio al rientro in campo. L’ultima partita disputata da Vlahovic è stata contro il Cagliari il 29 novembre 2025. Un match iniziato non nel migliori dei modi per la rosa spallettiana, che si è trovata in svantaggio dopo appena 26 minuti dal fischio d’inizio con la rete di Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

