Durante un convegno organizzato da 'Il Tempo', il ministro degli Esteri ha espresso la speranza che si raggiunga un accordo per mettere fine alla guerra in Iran. Ha inoltre sottolineato come il paese si preparasse al conflitto da anni, mantenendo il suo programma nucleare e consapevole della possibilità di un attacco da parte di Israele, con il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti.

Cosi’ ministro esteri a convegno organizzato da ‘Il Tempo’. Roma, 17 mar. “ L’Iran si preparava al conflitto ormai da anni, non volendo rinunciare al programma atomico, sapeva che si sarebbe esposto a un attacco da parte di Israele, magari sostenuto dagli Stati Uniti. Nonostante le distruzioni inferte alle forze armate e la leadership decapitata, tuttavia, l’Iran può ancora resistere, mettendo peraltro in difficoltà i Paesi musulmani sunniti del Golfo. L’attuale conflitto può avere conseguenze negative, non secondarie, anche per gli Stati più poveri. L’auspicio è che si possa arrivare a un accordo. L’Italia è sempre stata fuori dal conflitto. Intervenire nello stretto di Hormuz significa entrare in guerra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Iran, Tajani: Auspichiamo accordo per terminare guerra

Articoli correlati

Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Guerra in Iran, Tajani: “Quanto durerà ancora”Le tensioni in Medio Oriente continuano ad alimentare un clima di forte incertezza internazionale, con la guerra in Iran che resta al centro...

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

Contenuti utili per approfondire Iran Tajani Auspichiamo accordo per...

Temi più discussi: Iran, Tajani: Auspichiamo accordo per terminare guerra; Quel Maledetto Trump; Attacco con drone nella base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. Crosetto: Nessun riflesso sulla sicurezza; Hormuz paralizzato, la strategia iraniana mette in crisi l’Occidente.

Iran, Tajani: Auspichiamo un accordo per terminare la guerraIl vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato intervistato dal Direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone ... dire.it

Tajani: Non trattiamo con l'Iran per il passaggio da Hormuz. Il presunto accordo sottobanco e la smentitaNessun colloquio bilaterale riservato con i Pasdaran, assicura il governo italiano rispondendo all'indiscrezione del Financial Times. Trump esorta le navi a tirare fuori le palle e l'Ue invoca le Na ... today.it

MEDIO ORIENTE | Diciannovesimo giorno del conflitto. L’Iran annuncia vendetta per la morte di Larijani. Raid israeliani su Beirut: si registrano morti e feriti. Teheran avverte: "Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo" - LIVEBLOG #ANSA x.com

L'Iran minaccia vendetta, gli Usa usano le super bombe vicino a Hormuz: la diretta - facebook.com facebook