A Dubai e negli Emirati Arabi, gli investitori immobiliari mostrano maggiore prudenza a causa delle tensioni legate alla guerra all’Iran. La situazione geopolitica ha influito sulle decisioni di investimento nel settore immobiliare, portando a un atteggiamento più cauto tra gli operatori. La preoccupazione per l’instabilità regionale ha determinato una riduzione dell’attività nel mercato immobiliare locale.

Guerra all’Iran e settore immobiliare, un connubio diventato più difficile, tanto che a Dubai e negli Emirati Arabi prevale la cautela per gli investitori. A dare a LaPresse una lettura della situazione è Fabio Bardelli, head of sales di Gabetti middle east, a una settimana dall’attivazione di un help desk della società per chi ha investito negli Emirati Arabi, istituito dopo lo scoppio della guerra e l’ampliamento delle tensioni geopolitiche al Medioriente. “Non c’è panico” ma c’è “cautela” tra gli investitori italiani nel real estate a Dubai e negli Emirati Arabi – spiega Bardelli – “al momento non stiamo riscontrando particolari criticità con i nostri clienti, perché le strategie che sviluppiamo sono orientate al medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, prevale la cautela per gli investitori immobiliari a Dubai

Articoli correlati

Comprare casa a Dubai nel 2026: la guida strategica per investitori italianiTempo di lettura: 5 minutiUn mercato che non si compra a catalogo L’interesse degli italiani per il mercato immobiliare di Dubai è in costante...

"Compravendite immobiliari senza sorprese": ciclo di formazione per agenti immobiliariPisa, 10 marzo 2026 – Prende il via “Compravendite immobiliari senza sorprese”, il ciclo di incontri di formazione dedicato agli agenti immobiliari...

Contenuti utili per approfondire Iran prevale la cautela per gli...

Temi più discussi: Borse europee deboli con greggio in rialzo per attacchi Iran su navi e Dubai; Guerra in Iran, Giorgetti avverte la Bce: sarebbe grave gestire il caro energia con una stretta monetaria; Hormuz, il no della Nato a Trump. Si sfilano Berlino, Londra e Parigi; Calo nei mercati europei, Milano inclusa.

Iran, Italia tra cautela e timori. Tutte le mosse da Mattarella a Meloni, con l’incognita SalviniLa misura dello spaesamento nel Governo di Giorgia Meloni la dà il vicepremier leghista Matteo Salvini, con lo strappo arrivato stamattina. «Spero che chi ha attaccato - ha affermato ... msn.com

Borsa: in Asia prevale la cautela, in luce Seul e TaiwanSeduta all'insegna della cautela per le Borse asiatiche che non sono riuscite a recuperare le perdite della vigilia nonostante l'attenuarsi delle svendite sugli asset più rischiosi come i bitcoin. ansa.it

#ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com

Attacco a Trump di Romano Prodi sull'Iran: "Il presidente Usa ha distrutto la Nato" Link nei commenti - facebook.com facebook