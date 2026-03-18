Io sto male e loro… Alessandra Mussolini il malore poi sbotta contro il Grande Fratello Vip

Alessandra Mussolini ha avuto un malore durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Dopo aver annunciato di non sentirsi bene, si è sfogata accusando gli altri partecipanti e il programma stesso di aver contribuito al suo stato di disagio. La sua presenza nel reality è stata caratterizzata da momenti di tensione e discussioni, che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

L’ingresso di Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello Vip 2026 non è stato dei più semplici. Dopo il confronto acceso con Selvaggia Lucarelli durante la prima diretta, per l’ex parlamentare le difficoltà non si sarebbero fermate alle tensioni del debutto televisivo. Nelle prime ore trascorse all’interno del reality, infatti, sarebbe arrivato anche un malessere improvviso che ha segnato in modo pesante la sua prima notte nel loft di Canale 5. La mattina successiva, seduta a tavola con alcuni concorrenti durante la colazione, Mussolini ha ripercorso quei momenti con un racconto che ha subito attirato l’attenzione dei coinquilini. A... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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"La politica ti è andata male, il ballo ti è andato male, magari nella casa riesci a renderti simpatica", dice Selvaggia Lucarelli. E Alessandra Mussolini si arrabbia. - facebook.com facebook

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