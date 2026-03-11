Intel ha annunciato ufficialmente la nuova generazione di processori desktop, chiamata Core Ultra 200S Plus. Questi nuovi chip sono pensati per cambiare gli equilibri del mercato, offrendo alternative a prezzi competitivi rispetto ai modelli precedenti. La presentazione riguarda specificamente i processori destinati ai computer desktop, senza ulteriori dettagli sui componenti o caratteristiche tecniche.

Intel ha ufficialmente svelato la nuova generazione di processori desktop, battezzati Core Ultra 200S Plus, con l’obiettivo di ribaltare gli equilibri del mercato. I due modelli in arrivo, il Core Ultra 7 270K Plus e il Core Ultra 5 250K Plus, saranno disponibili a partire dal 26 marzo 2026. La strategia dell’azienda punta su un posizionamento di prezzo aggressivo: circa 319 euro per il modello di fascia alta e 209 euro per quello entry-level, mantenendo la compatibilità totale con le attuali schede madri serie 800. Questa mossa mira a contrastare direttamente la concorrenza, offrendo più core, frequenze superiori e nuove tecnologie di ottimizzazione binaria senza richiedere aggiornamenti hardware ai consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intel ribalta il mercato: nuovi Core Ultra a prezzi

Articoli correlati

Leggi anche: HONOR MagicBook Pro 14 recensione: schermo OLED, prestazioni Intel Core Ultra

Samsung Galaxy Book6: la rivoluzione AI con Intel Core Ultra e design ultrasottileIl palcoscenico del CES 2026 è stato teatro di un annuncio che promette di ridefinire gli standard della produttività mobile: il debutto ufficiale...

Intel Core Ultra X

Contenuti e approfondimenti su Core Ultra

Intel Core Ultra 200S Plus ufficiali: Intel punta su più core e un prezzo competitivoProcesso Produttivo TSMC N3B a 3 nanometri Architettura Lion Cove + Skymont Core/Thread 18C/18T (6C/6T+12C/12T) Intel Smart Cache 30/32 MB Frequenza Base P-Core / E-Core ? Frequenza Turbo Boost ... tuttotech.net

Intel Core Ultra 200S Plus ufficiali: più core e prezzi aggressivi basteranno?Intel lancia i Core Ultra 200S Plus (Ultra 7 270K Plus e Ultra 5 250K Plus) a prezzi aggressivi — circa 319€ e 209€ — con piena compatibilità con le schede madri serie 800 già esistenti. I nuovi chip ... tomshw.it