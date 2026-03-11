Intel ribalta il mercato | nuovi Core Ultra a prezzi

Intel ha annunciato ufficialmente la nuova generazione di processori desktop, chiamata Core Ultra 200S Plus. Questi nuovi chip sono pensati per cambiare gli equilibri del mercato, offrendo alternative a prezzi competitivi rispetto ai modelli precedenti. La presentazione riguarda specificamente i processori destinati ai computer desktop, senza ulteriori dettagli sui componenti o caratteristiche tecniche.

Intel ha ufficialmente svelato la nuova generazione di processori desktop, battezzati Core Ultra 200S Plus, con l’obiettivo di ribaltare gli equilibri del mercato. I due modelli in arrivo, il Core Ultra 7 270K Plus e il Core Ultra 5 250K Plus, saranno disponibili a partire dal 26 marzo 2026. La strategia dell’azienda punta su un posizionamento di prezzo aggressivo: circa 319 euro per il modello di fascia alta e 209 euro per quello entry-level, mantenendo la compatibilità totale con le attuali schede madri serie 800. Questa mossa mira a contrastare direttamente la concorrenza, offrendo più core, frequenze superiori e nuove tecnologie di ottimizzazione binaria senza richiedere aggiornamenti hardware ai consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

