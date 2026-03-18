Il vino nei ristoranti italiani è locale cosa emerge dai dati di filiera

I dati di filiera mostrano che nei ristoranti italiani il vino prevalentemente è prodotto in regione e viene servito come prodotto locale. Mentre il vino italiano ottiene ottimi risultati sui mercati esteri, nelle sale italiane si preferisce spesso bere vini provenienti dalla stessa zona di provenienza. Questa tendenza si riscontra sia in grandi che in piccoli esercizi di ristorazione.

Mentre il vino italiano conquista i mercati internazionali con performance record, all’interno dei ristoranti del Paese continua a prevalere una logica fortemente locale. Secondo un’analisi condotta da Trinko, piattaforma digitale che connette i professionisti della filiera del vino, la ristorazione italiana privilegia le etichette locali. Infatti, le cantine italiane riescono spesso a vendere più facilmente all’estero che a entrare nei ristoranti di una regione diversa dalla propria. Il vino scelto dai ristoratori italiani. Da quello che emerge dai dati pubblicati, tra il 70% e il 75% delle etichette presenti nelle carte dei vini italiani dei ristoranti italiani proviene dalla stessa regione in cui si trova il locale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il vino nei ristoranti italiani è locale, cosa emerge dai dati di filiera Articoli correlati IL VIDEO | Filiera della pesca: controlli in mare, sugli ambulanti e nei ristorantiMassiccio servizio di controllo sulla filiera della pesca da parte della guardia costiera di Gaeta che ha interessato i territori di Minturno,... Perché non troverai più bustine di ketchup e maionese nei ristoranti italianiLe bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti non spariranno subito né ovunque, ma dal 2030 saranno vietate nei ristoranti per il... Altri aggiornamenti su Il vino nei ristoranti italiani è... Temi più discussi: Il Prosecco, un vino sì, molto richiesto nei ristoranti, ma anche un fenomeno culturale inclusivo; Vino italiano, export oltre 8 miliardi di euro; I sommelier possono essere sobri?; Cappelletti e piadine, il menu di Cracco a Vinitaly: Il cibo salverà il vino. Il vino italiano conquista il mondo, ma nei ristoranti dominano le etichette localiL’Italia è una delle potenze mondiali del vino: le esportazioni hanno superato gli 8 miliardi di euro annui, confermando il ruolo del Paese tra i protagonisti del mercato internazionale secondo l’Osse ... foodaffairs.it Preso il ladro ‘spaccavetrine’, colpi nei ristoranti del centro di Roma: rubava vini pregiatiRubava vini pregiati nei ristoranti del centro di Roma. Lanciava un sampietrino contro le vetrate e riusciva ad entrare all'interno dei locali. I carabinieri della stazione di Roma Quirinale hanno ... fanpage.it LA RICETTA DEL GIORNO: LASAGNA AI FUNGHI. BUON APPETITO! Ingredienti (per 6 persone) Funghi misti (freschi o surgelati): 600 g Lasagne fresche all’uovo: 300 g Vino bianco: 1/2 bicchiere Spicchio d’aglio: 1 Parmigiano grattugi - facebook.com facebook I dazi Usa affossano l'export di vino europeo nel 2025: perso un miliardo di euro - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com