IL VIDEO | Filiera della pesca | controlli in mare sugli ambulanti e nei ristoranti

La guardia costiera di Gaeta ha avviato un maxi controllo sulla filiera della pesca. In un'operazione che ha coinvolto anche Minturno, Ceccano e Cassino, i militari hanno verificato le attività degli ambulanti e dei ristoranti. L’obiettivo è assicurarsi che tutto avvenga nel rispetto delle norme, senza tralasciare nessun dettaglio lungo la catena di approvvigionamento.

Massiccio servizio di controllo sulla filiera della pesca da parte della guardia costiera di Gaeta che ha interessato i territori di Minturno, Ceccano e Cassino. Controlli che hanno interessato le attività commerciali ambulanti e ristoranti etnici, dove sono stati sequestri 620 chili di pesce.

