Cultura il tour dell' assessora Manetti fa tappa a Cortona

Da arezzonotizie.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessora Cristina Manetti prosegue il suo giro toscano, portando la sua presenza nelle città e nei borghi. Venerdì sarà a Cortona e Pienza, dopo aver visitato Pieve Santo Stefano. Il suo viaggio continuerà nelle prossime settimane, coinvolgendo varie località della regione.

Prosegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. Dopo Pieve Santo Stefano, venerdì 6 febbraio Manetti sarà a Cortona e Pienza, e nelle prossime settimane toccherà città e borghi dell'intero territorio regionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Cultura Tour

L'assessora Manetti a Pieve Santo Stefano per la prima tappa del tour in Toscana

Domani, Pieve Santo Stefano, sede dell'Archivio diaristico nazionale, ospiterà la prima tappa del tour toscano dell’assessora alla cultura Cristina Manetti.

Manetti, la neo assessora cala gli assi: "La felicità è la meta da raggiungere. Lavoro e cultura, subito un tavolo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cultura Tour

Argomenti discussi: Cosenza, Civica Amica conclude il tour dei musei: focus sulla cultura al femminile; Trevi tra arte e storia: un tour nella cultura e nella spiritualità dell’Umbria; Nuovo museo dedicato a Sorolla a Valencia; Cesare Cremonini, la data zero del tour estivo sarà a Gorizia il 31 maggio.

Cultura, il tour dell'assessora Manetti fa tappa a CortonaProsegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. Dopo Pieve Santo Stefano, venerdì 6 febbraio Manetti sarà a Cortona e Pienza, e nelle prossime settimane toccherà città e ... arezzonotizie.it

cultura il tour dellCultura, l’assessora Manetti a Cortona e PienzaProsegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. Dopo Pieve Santo Stefano, venerdì 6 febbraio Manetti sarà a Cortona e Pienza, e ... gonews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.