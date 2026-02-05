Cultura il tour dell' assessora Manetti fa tappa a Cortona

L’assessora Cristina Manetti prosegue il suo giro toscano, portando la sua presenza nelle città e nei borghi. Venerdì sarà a Cortona e Pienza, dopo aver visitato Pieve Santo Stefano. Il suo viaggio continuerà nelle prossime settimane, coinvolgendo varie località della regione.

Prosegue il tour in Toscana dell’assessora alla cultura Cristina Manetti. Dopo Pieve Santo Stefano, venerdì 6 febbraio Manetti sarà a Cortona e Pienza, e nelle prossime settimane toccherà città e borghi dell'intero territorio regionale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Domani, Pieve Santo Stefano, sede dell'Archivio diaristico nazionale, ospiterà la prima tappa del tour toscano dell’assessora alla cultura Cristina Manetti.

