Il ritorno al gol di Edoardo Bove dopo il malore – Il video

Edoardo Bove ha segnato di nuovo dopo più di un anno e mezzo dall’episodio di malore durante la partita tra Fiorentina e Inter il primo dicembre 2024. Il giocatore, che aveva avuto problemi di salute in campo, ha ritrovato la rete in una recente occasione. Il video del gol sta facendo il giro dei social, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Edoardo Bove è tornato al gol dopo oltre 15 mesi dal malore durante Fiorentina-Inter (era il primo dicembre 2024) che fece temere per la sua vita. Il giovane centrocampista romano è tornato a giocare dopo l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che impedisce l’attività agonistica in Italia ma non in Inghilterra, dove Bove si è accasato al Watford, nella Championship inglese. La rete. Dopo la prima, festeggiata presenza, ieri sera l’ex viola è entrato nei minuti finali del match contro il Wrexham ed ha firmato il gol del definitivo 3-1. Grande festa con i tifosi, che Bove ha subito cercato correndo sotto la curva, e anche uno striscione dei suoi ex tifosi romanisti, ricambiati poi dallo stesso giocatore con una storia su Instagram che ricorda il suo l’amore per i colori giallorossi. 🔗 Leggi su Open.online

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