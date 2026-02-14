Edoardo Bove il ritorno | di nuovo in campo a più di un anno dal malore
Edoardo Bove è tornato a giocare dopo un grave malore che lo aveva colpito oltre un anno fa. La sua ripresa è stata lunga e difficile, ma ora è di nuovo in campo. La squadra ha accolto con entusiasmo il suo ritorno, portando con sé un messaggio di speranza per chi ha vissuto esperienze simili.
Sono trascorsi 440 giorni dalla notte del malore e della paura. Oltre un anno aspettando il momento del ritorno. Edoardo Bove è di nuovo un giocatore di calcio, non più della Fiorentina e mai più nel calcio italiano, ma poco conta per un ragazzo che prima ha rischiato di morire e poi ha temuto di doversi fermare per sempre. Bove è tornato in campo con la maglia del Watford, negli ultimi minuti della sfida in trasferta con il Preston North End. Un’emozione fortissima per lui e per tutti. Il livello è quello della Championship, la seconda divisione inglese. Per risalire i gradini e tornare all’eccellenza servirà tempo ma oggi quello che conta è che l’ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha potuto riassaporare il sapore del campo. 🔗 Leggi su Panorama.it
Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore
Edoardo Bove ha ripreso a giocare con il Watford, a poco più di un anno dal malore che lo aveva colpito durante la partita tra Fiorentina e Inter.
Edoardo Bove torna a giocare dopo il malore di un anno fa: rescissione con la Roma e futuro in Premier League
Edoardo Bove torna in campo dopo il grave malore occorso nel dicembre 2024 durante la partita Fiorentina-Inter.
Fiorentina, Edoardo Bove torna al Viola Park fra applausi e abbracci
Argomenti discussi: Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli; Calciomercato chiuso: le news dell'ultimo giorno di trattative; Bove al Watford, Behrami: È qui per aiutarci a tornare in Premier League; Edoardo Bove ospite a Sanremo: il ricordo del malore, la nuova routine lontano dal campo e il probabile futuro all’estero.
Edoardo Bove, il ritorno: di nuovo in campo a più di un anno dal maloreLa storia a lieto fine del giovane centrocampista vittima di un drammatico malore in campo nel dicembre 2024. Bove è tornato a giocare a calcio in Inghilterra. panorama.it
Bove torna in campo 14 mesi dopo il malore: il debutto col Watford e l’abbraccio con la famigliaSono passati 440 giorni dal malore in Fiorentina-Inter, oggi Edoardo Bove è tornato a giocare entrando in campo all’86’ nel match che il Watford ha ... fanpage.it
Mentre noi ricorderemo il 14 febbraio 2026 come il giorno in cui abbiamo dovuto decidere tra la nostra relazione e una partita di calcio, Edoardo Bove ricorderà questa giornata per un motivo molto più importante di queste cazzate qui: il suo ritorno in campo 1 facebook
Edoardo Bove tornerà in campo, indosserà la maglia del @WatfordFC. Una notizia che aspettavamo fiduciosi da tempo. Al calciatore va il nostro più grande “in bocca al lupo” per la sua carriera, ancora tutta da scrivere! Good luck, Edo! x.com