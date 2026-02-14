Edoardo Bove il ritorno | di nuovo in campo a più di un anno dal malore

Edoardo Bove è tornato a giocare dopo un grave malore che lo aveva colpito oltre un anno fa. La sua ripresa è stata lunga e difficile, ma ora è di nuovo in campo. La squadra ha accolto con entusiasmo il suo ritorno, portando con sé un messaggio di speranza per chi ha vissuto esperienze simili.

Sono trascorsi 440 giorni dalla notte del malore e della paura. Oltre un anno aspettando il momento del ritorno. Edoardo Bove è di nuovo un giocatore di calcio, non più della Fiorentina e mai più nel calcio italiano, ma poco conta per un ragazzo che prima ha rischiato di morire e poi ha temuto di doversi fermare per sempre. Bove è tornato in campo con la maglia del Watford, negli ultimi minuti della sfida in trasferta con il Preston North End. Un’emozione fortissima per lui e per tutti. Il livello è quello della Championship, la seconda divisione inglese. Per risalire i gradini e tornare all’eccellenza servirà tempo ma oggi quello che conta è che l’ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha potuto riassaporare il sapore del campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Fiorentina, Edoardo Bove torna al Viola Park fra applausi e abbracci

