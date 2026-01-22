Mercato Napoli novità Mainoo | il Manchester United ha deciso!

Il Manchester United ha deciso di concludere una trattativa che potrebbe avere ripercussioni sui piani di mercato del Napoli. La novità riguarda il trasferimento di un giovane talento, Mainoo, e rappresenta un aggiornamento importante per entrambe le società. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali conseguenze di questa operazione nel contesto delle strategie di mercato delle due squadre.

Il Manchester United sta per chiudere una trattativa che influenzerà i piani futuri di mercato del Napoli. L’obiettivo è chiaro: blindare uno dei profili più promettenti della rosa. La dirigenza dei Red Devils vuole infatti trattenere Kobbie Mainoo, per costruirci attorno la squadra in vista delle prossima stagione. Potrebbe dunque sfumare il grande sogno del d.s. Giovanni Manna per il mercato di gennaio: ecco tutti i dettagli. Napoli, in arrivo il rinnovo di Mainoo con il Manchester United: le ultime. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Manchester United sarebbe pronto ad avviare le trattative per il rinnovo di contratto di Kobbie Mainoo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Argomenti discussi: #Napoli, #Mainoo è definitivamente sfumato (ieri titolare nel derby vinto dallo United). #Vergara resta Fabrizio Romano: #Sterling andrebbe acquistato e al momento non è una priorità. Schira: Vergara ha convinto e il Napoli ha deciso di toglierlo dal merca; Mainoo-Napoli, due fattori hanno fatto saltare l’affare con lo United: il retroscena; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli.

Per Mainoo è cambiato tutto al Man United. Il primo obiettivo del Napoli ora è un titolare di CarrickE' stato per settimane, mesi, il primo obiettivo di mercato per il centrocampo del Napoli. Kobbie Mainoo piace al club di Aurelio De Laurentiis per. tuttomercatoweb.com

Movimenti di mercato in Serie A: Napoli e Fiorentina salutano gli attaccanti, la Roma cede Baldanzi e accoglie Venturino - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, #Lucca va al Nottingham Forest: parte oggi, prestito a due milioni e diritto di riscatto a 35 milioni #SkySport #SkyCalciomercato x.com