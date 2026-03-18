Il mutuo ci costa 200 euro in più

Da quando è scoppiata la guerra, i tassi dei mutui immobiliari, legati all’Euribor e all’Eurirs, sono aumentati di circa 0,15-0,18 punti. Di conseguenza, il costo mensile di un mutuo si è alzato di circa 200 euro, influenzando le spese di chi ha un finanziamento in corso. Questa variazione si riflette nelle rate che molti pagano ogni mese.

È la settimana delle banche centrali - oggi tocca alla Fed e giovedì alla Bce - con decisioni che al momento sembrano pressoché scontate. Vista la spinta inflazionistica che arriva dal Golfo Persico, sia Christine Lagarde sia un Jerome Powell alle sue penultime battute dovrebbero lasciare i tassi così come sono. Tanto per capirsi. Il 27 febbraio (il giorno prima dell’attacco di Usa e Israele all’Iran), l’Euribor a 3 mesi (il riferimento per i variabili) era al 2,01%, mentre ieri prezzava il 2,16%. Così come l’Eurirs a 20 anni (il riferimento per i tassi fissi) è passato dal 3% al 3,18%. Insomma l’Euribor è cresciuto dello 0,15% e l’Eurirs dello 0,18%. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Perché il mutuo a tasso fisso costa di più ma continua ad essere scelto in nove casi su dieciMilano, 25 Febbraio 2026 – Il mercato dei mutui, negli ultimi mesi, ha mostrato segnali di normalizzazione sul fronte dei tassi, con una progressiva... Giornata Nazionale del Gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Mi Nuera Me Echó De “Su” Casa… 80 Días Después Perdió Todo