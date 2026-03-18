Il mutuo ci costa 200 euro in più
Da quando è scoppiata la guerra, i tassi dei mutui immobiliari, legati all’Euribor e all’Eurirs, sono aumentati di circa 0,15-0,18 punti. Di conseguenza, il costo mensile di un mutuo si è alzato di circa 200 euro, influenzando le spese di chi ha un finanziamento in corso. Questa variazione si riflette nelle rate che molti pagano ogni mese.
È la settimana delle banche centrali - oggi tocca alla Fed e giovedì alla Bce - con decisioni che al momento sembrano pressoché scontate. Vista la spinta inflazionistica che arriva dal Golfo Persico, sia Christine Lagarde sia un Jerome Powell alle sue penultime battute dovrebbero lasciare i tassi così come sono. Tanto per capirsi. Il 27 febbraio (il giorno prima dell’attacco di Usa e Israele all’Iran), l’Euribor a 3 mesi (il riferimento per i variabili) era al 2,01%, mentre ieri prezzava il 2,16%. Così come l’Eurirs a 20 anni (il riferimento per i tassi fissi) è passato dal 3% al 3,18%. Insomma l’Euribor è cresciuto dello 0,15% e l’Eurirs dello 0,18%. 🔗 Leggi su Laverita.info
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