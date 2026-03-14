Meteo Italia | le previsioni per domani 15 marzo 2026 la tendenza per i prossimi giorni

Domani, domenica 15 marzo 2026, molte regioni italiane si aspettano un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa di maltempo in corso. Le previsioni indicano pioggia e temperature in calo in diverse zone del paese, mentre le condizioni potrebbero rimanere instabili anche nei giorni seguenti. La giornata sarà caratterizzata da un clima più rigido rispetto alle settimane precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maltempo in arrivo: la primavera si ferma. La giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, sarà caratterizzata da un generale peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni italiane. Dopo alcune settimane con temperature piuttosto miti e condizioni quasi primaverili, l’alta pressione mostra segni di cedimento lasciando spazio all’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche. Questo cambiamento porterà nuvole diffuse, piogge e un leggero calo delle temperature, segnando una temporanea battuta d’arresto della fase stabile che aveva interessato gran parte della Penisola nei giorni precedenti. Nord Italia: piogge diffuse e neve sulle Alpi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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