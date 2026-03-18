Il Gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, un’azienda brasiliana specializzata in snack proteici di alta gamma. La società italiana, nota per i suoi prodotti dolciari, amplia così il suo portafoglio nel settore degli snack salutistici. L’operazione riguarda un’azienda attiva nel mercato brasiliano, senza altri dettagli sulla cifra o sui termini dell’accordo.

Torino, 18 mar. - (Adnkronos) - Il Gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana attiva nel settore degli snack proteici di alta gamma. Fondata nel 2018, Bold Snacks ha registrato sin dall'inizio una forte crescita per effetto della sua strategia digitale e del suo portafoglio innovativo di barrette proteiche, e ha recentemente ampliato la propria offerta includendo le polveri di siero di latte (whey powder). “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks in Ferrero, segnando così il nostro primo ingresso nel segmento dei prodotti Better-for-You in Sud America - commenta... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Gruppo Ferrero acquisirà Bold Snacks, azienda brasiliana di snack proteici

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