È morta Maria Franca Ferrero | vedova di Michele fondatore del gruppo dolciario di Alba

È morta Maria Franca Ferrero, vedova di Michele, il fondatore del celebre gruppo dolciario di Alba. Aveva 87 anni e viveva nella sua casa di Alba, in provincia di Cuneo. La notizia ha colpito la comunità e gli appassionati di dolci, lasciando un vuoto nel mondo dell’industria alimentare italiana.

Alba, 12 febbraio 2026 – È morta all'età di 87 anni nella sua casa di Alba (Cuneo) Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni. Il 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita. Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano (Cuneo) il 21 gennaio 1939. Dopo il ginnasio e il liceo aveva frequentato la scuola per interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell'azienda di Alba, prossima a diventare una multinazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

