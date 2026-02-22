Alysa Liu e il lip oil Rare Beauty diventano il beauty moment più Gen Z delle Olimpiadi 2026

Alysa Liu ha catturato l’attenzione dei social media durante le Olimpiadi 2026 grazie a un gesto semplice ma efficace. Prima di salire sul podio, si è fermata per sistemare il lip oil Rare Beauty, attirando l’attenzione dei fan più giovani. La sua scelta di prendersi quei secondi ha reso il momento più autentico e vicino alle nuove generazioni. L’episodio si è diffuso rapidamente online, dimostrando come i piccoli gesti possano far parlare di sé.

Alysa Liu non ha solo vinto una medaglia d’oro. Ha vinto internet. E lo ha fatto con un gesto minuscolo, ma potentissimo: fermarsi, pochi secondi prima della premiazione, e dire “Aspetta, il mio rossetto.” In un’arena dove tutto parla di perfezione, disciplina e controllo assoluto del corpo, lei ha scelto di prendersi un momento per sé. Non per vanità, ma per presenza. Per essere esattamente la versione di sé stessa che voleva immortalare per sempre. È questo che rende Alysa Liu così Gen Z: non separa la performance dalla sua identità, le vive insieme. Il gesto più Gen Z delle Olimpiadi non è stato il salto di Alysa Liu, ma un ritocco labbra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alysa Liu, la sua tinta labbra da medaglia d'oro è di Rare BeautyAlysa Liu ha scelto di ripassare il rossetto prima di scattare le foto ufficiali, confermando il suo stile deciso.

Rare Beauty arriva da Ulta Beauty: il brand di Selena Gomez debutta in oltre 1.500 store negli Stati Uniti

