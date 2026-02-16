Le icone di Android Auto, tra cui quelle principali come la rete e la batteria, potrebbero presto cambiare aspetto grazie a un aggiornamento in stile Android 16. Google sta lavorando per rendere più simile l’interfaccia dell’auto a quella del telefono, semplificando così l’esperienza di chi guida. In particolare, si parla di un restyling che renderà più chiara e immediata la lettura delle informazioni sullo schermo.

Questo approfondimento sintetizza le novità visive di Android Auto relative alle icone di stato della rete e all’evoluzione del design, evidenziando come Google cerchi di avvicinare l’interfaccia dell’auto a quella presente sul telefono. Vengono descritti i cambiamenti osservati, le differenze tra le versioni e le tempistiche indicate durante le fasi di test, mantenendo un taglio tecnico e neutro. icone di stato della rete in android auto. Google sta testando nuove icone di stato della rete in Android Auto, progettate con una forma più rotonda rispetto alle versioni attuali. Le nuove grafiche mostrano la forza del segnale cellulare sul display dell’auto e impiegano una tipografia dedicata al tipo di rete. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Icone android auto principali potrebbero ricevere a breve un restyling in stile android 16

Le aziende si preparano a lanciare sempre più smartphone pieghevoli in stile libro.

Gemini in Android Auto, your AI assistant in the car

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.