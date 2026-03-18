I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si sono appena conclusi, lasciando un ricordo intenso tra volontari, atleti e spettatori. Su oltre 136mila candidature, 13mila volontari sono stati selezionati per contribuire all’organizzazione dell’evento. Le testimonianze di chi ha partecipato raccontano emozioni forti, con momenti di pianto e urla liberatorie.

Tra oltre 136mila candidati, solo 13mila sono stati scelti per prestare servizio come volontari ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si sono appena concluse. Tra loro c’era anche Stefano Billi, di Bientina che da lunedì a sabato ha prestato servizio alla pista di sci di fondo e biathlon di Tesero, vivendo da vicino l’atmosfera delle competizioni e il forte spirito che caratterizza gli atleti paralimpici. Stefano aveva presentato la domanda per poter partecipare come volontario sia alle Olimpiadi sia alle Paralimpiadi "Avevo dato disponibilità a fare qualsiasi cosa. Non è un lavoro retribuito, abbiamo la colazione e il pranzo, per il resto è volontariato puro" racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Giochi paralimpici: "Un’emozione aiutarli. Pianti e urli liberatori"

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