IL RACCONTO. Il 58enne seriano, campione a Nagano ’98, racconta la serata speciale alla cerimonia d’apertura a Verona. L’ovazione del paese alla tv. È ancora emozionato all’indomani della cerimonia di apertura della Paralimpiadi Milano Cortina 2026, l’ex atleta paralimpico Angelo Zanotti. Originario di Gorno, 58 anni, Zanotti ha preso parte allo show di apertura nella splendida cornice dell’Arena di Verona venerdì sera (a distanza esatta di un mese dall’inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro). Insieme ad altri ex atleti paralimpici, tutti medagliati nelle precedenti edizioni, il bergamasco ha avuto l’onore di portare il tricolore davanti a una folta platea e alle più alte cariche dello Stato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Zanotti porta Gorno ai Giochi paralimpici: «Io all’Arena, emozione unica»

