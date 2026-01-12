Rob ad l’ätar mond al President la commedia dialettale della compagnia Quatar&Quatr’ott

Da ilpiacenza.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 17 gennaio alle ore 21, al Teatro President, si terrà

Sabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani organizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Compagnia dialettale Quatar&Quatr’ott che presenta "Rob ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: "Ball, bellein e ballon", al President la commedia dialettale della Compagnia Il Cumeri

Leggi anche: "Note sul registro", al Teatro President la commedia musicata della Compagnia del Fienile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.