Gravina re dei paraguru | i soldi delle scommesse per combattere l’iper-tatticismo del calcio di oggi

Gabriele Gravina ha recentemente riproposto l’idea di destinare i fondi delle scommesse alla lotta contro l’iper-tatticismo nel calcio attuale. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di utilizzare le risorse provenienti dalle scommesse per finanziare iniziative che possano modificare alcuni aspetti del gioco. La sua proposta si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle risorse economiche nel calcio moderno.

Chiede più soldi al governo, da sottrarre ai proventi dalle pubblicità delle scommesse, per poterli re-investire sul "talento" dei giovani. Una sorta di riciclaggio virtuoso di fondi brutti e cattivi. Ci sono arrivati dopo aver appaltato ad una società esterna uno studio per accertare che la Federazione stessa non funziona. Sono imbattibili Db Roma 17112023 - qualificazione Euro 2024 Italia-Macedonia del Nord foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gabriele Gravina Gabriele Gravina è tornato in tutto il suo splendore “endofederale“, con l’ispirazione dei giorni migliori, quelli in cui prende un tema (o due, o tre: che faccio signora, lascio?) e lo rende epocale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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