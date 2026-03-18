Gravina | Basta tatticismo e risultatisti nelle giovanili così rimettiamo la tecnica al centro

Il presidente della FIGC ha annunciato un nuovo progetto dedicato al calcio giovanile italiano, con l’obiettivo di ridurre tatticismi e risultati immediati nelle squadre giovanili. Ha spiegato che si vuole mettere maggiore attenzione sulla tecnica e sulla crescita dei giovani calciatori, modificando le strategie di allenamento e sviluppo adottate finora. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa dedicata ai cambiamenti futuri per il settore giovanile.

È orgoglioso e ottimista il presidente federale Gabriele Gravina nel presentare quello che definisce “un progetto rivoluzionario che non domani ma in qualche anno darà i suoi frutti”. Il tema è una nuova metodologia per lo sviluppo del calcio giovanile. Un progetto complesso, che opererà sull’intero territorio, per invertire una rotta pericolosa per il pallone italiano. Anche se il presidente assicura che “non nasce solo come risposta alle mancate qualificazioni mondiali”. Spiega Gravina: “Sono serviti anni di impegno per trovare le soluzioni necessarie a diverse criticità. Abbiamo deciso di completare il nostro progetto per la valorizzazione delle radici azzurre, una sorta di officina del talento italiano attraverso un nuovo modello di sviluppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gravina: "Basta tatticismo e risultatisti nelle giovanili, così rimettiamo la tecnica al centro" Articoli correlati Ecco il primo candidato sindaco di Chieti, Carbone presenta la coalizione: “Rimettiamo Chieti al centro”Sotto lo slogan “Rimettiamo Chieti al centro” ecco la prima tappa del lungo percorso fino alle prossime amministrative di Chieti, a primavera, per... Verso il congresso Pd, Lombardi: "Rimettiamo al centro i circoli e il ruolo degli amministratori locali"Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, è il candidato unico per il ruolo di segretario provinciale del Partito Democratico. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gravina Basta tatticismo e risultatisti... Gravina: Nel 2022 bastava segnare due rigori alla Svizzera. Più preoccupato dall'iper-tatticismoÈ stato un impegno costante dal 2018 al 2025, tutto ciò non è sviluppato dalla mancata qualificazione al Mondiale del 2022.. tuttomercatoweb.com Gravina: Vogliamo creare un’officina del talento italiano con un’accademia federaleIl presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato dei proventi dalle pubblicità delle scommesse e dello sviluppo del calcio giovanile. ilnapolista.it