Il Grande Fratello Vip ma Signorini è fuori | chi sarà la nuova conduttrice? Ecco i nomi in lizza uno è assurdo!
Il Grande Fratello Vip tornerà in televisione con una nuova conduttrice, dopo l’uscita di Signorini. Sono circolati diversi nomi tra i quali spicca anche una proposta sorprendente. Ecco le ipotesi più accreditate e le possibili novità per la conduzione del reality, nel rispetto della tradizione e dell’interesse del pubblico.
Il Grande Fratello Vip tornerà regolarmente in tv, ma senza il suo storico volto alla guid a: spuntano ipotesi clamorose sul nome della nuova conduttrice. Ecco chi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini! Leggi anche: I vip si dividono, c’è chi difende Alfonso Signorini e chi lo affonda: ecco chi ha preso posizione La prossima edizione del Grande Fratello Vip si farà, ma non con Alfonso Signorini, il volto che lo ha guidato negli ultimi anni. La decisione improvvisa di fermarsi ha aperto un vuoto importante e una domanda inevitabile: chi prenderà il suo posto? Tra strategie aziendali, casting riaperti e nomi che circolano con sempre maggiore insistenza, Mediaset starebbe valutando diverse opzioni, alcune più prevedibili, altre decisamente sorprendenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
ALFONSO SIGNORINI FUORI DAL GF VIP ECCO CHI LO SOSTITUISCE
Vi presento il nuovo presentatore di Grande Fratello: ci ha scelto Giuseppe Scaringella - facebook.com facebook
FLASH NEWS | #AlfonsoSignorini indagato per violenza sessuale ed estorsione. La Procura di Milano ha iscritto il conduttore nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di un ex concorrente del Grande Fratello. #Crona x.com
