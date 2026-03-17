Una segnalazione riguarda Mariavittoria e Tommaso nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa su Canale 5. La produzione ha ricevuto una comunicazione che coinvolge direttamente i due concorrenti, senza ulteriori dettagli sulla natura della segnalazione. La puntata ha visto il ritorno del reality sui teleschermi con numerosi momenti di attenzione dedicati ai partecipanti.

Il Grande fratello è appena tornato sui teleschermi di Canale 5 con una nuova edizione di annuncia scoppiettante. Nel frattempo, i suoi ex protagonisti continuano a tenere alta l'attenzione mediatica. In queste ore stanno facendo molto parlare Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i quali hanno deciso di dividere le proprie strade. I due si sono tolti il segui e le foto di coppia presenti nei rispettivi profili social. A distanza di alcuni giorni, ecco che Deianira Marzano ha riportato una segnalazione da parte di un utente nel suo profilo Instagram. La nota esperta di gossip ha pubblicato il seguente messaggio: "Deia ti posso assicurare cge u rapporti si soni incrinati ma loro si messaggiano e si sentono tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, arriva una segnalazione su Mariavittoria e Tommaso: ecco quale

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