Gliel’hanno appena detto Ilary Blasi la notizia inaspettata

Martedì 17 marzo 2026 è iniziata la nuova stagione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La presentatrice ha ricevuto una notizia inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. La trasmissione è tornata in onda dopo la pausa invernale, portando nuovi concorrenti e molte aspettative tra il pubblico.

La nuova stagione del Grande Fratello Vip è partita ufficialmente martedì 17 marzo 2026, segnando il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una prima puntata molto attesa, carica di aspettative e curiosità, soprattutto dopo i cambiamenti nel cast e nella linea editoriale del reality. Tuttavia, già dalle prime ore successive alla messa in onda, l’attenzione si è spostata su un altro elemento cruciale: i dati di ascolto. Nella mattinata di mercoledì è arrivata infatti la prima “sentenza” degli auditel, e il responso non è stato dei più incoraggianti per lo storico programma di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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