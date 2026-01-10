Gliel’hanno comunicato Gerry Scotti arrivata la notizia più importante su La ruota della fortuna

Gerry Scotti ha annunciato una notizia importante riguardante

Il venerdì sera televisivo continua a essere terreno difficile per Rai 1, che anche questa volta non riesce a imporsi nella sfida degli ascolti. La serata affidata a Nicola Savino non centra l’obiettivo e deve arrendersi a una concorrenza che, ancora una volta, si dimostra solida e ben rodata. Il pubblico sembra aver fatto una scelta netta, premiando senza esitazioni la proposta di Canale 5. La data da segnare è quella del 9 gennaio 2026, quando il prime time ha visto Gerry Scotti dominare la scena con il torneo dei campioni de La Ruota dei Campioni. Il conduttore parte forte già dall’access e prosegue con numeri importanti anche in prima serata, confermando un gradimento che non accenna a diminuire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Alla fine è successo davvero”. La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira, notizia bomba

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un importante annuncio di inizio anno: “Chissà quando finiremo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

«Volevo organizzare la mia vita. Gliel'ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo. Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema, con la pizzica, i taralli, Al Bano, Emma e - facebook.com facebook