Gila potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per l’Inter nelle prossime sessioni di mercato. La sua eventuale acquisizione, insieme a quella di altri profili, potrebbe rafforzare la rosa nerazzurra in vista delle competizioni future. Nell’attuale contesto, il Real Madrid resta una delle principali avversarie, mentre si intensificano le valutazioni sui possibili colpi di mercato da parte dei club coinvolti.

Inter News 24 Gila può essere un obiettivo concreto per l’Inter in questa o nella prossima sessione di calciomercato. Uno dei nomi caldi in ottica calciomercato per l’Inter resta quello di Mario Gila. Difficile ipotizzare un addio a gennaio, ma i nerazzurri restano vigili, così come il Milan e il Real Madrid. Sulla questione ha fatto chiarezza l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole: «Partiamo da un presupposto: il futuro di Mario Gila, scadenza contratto 2027, lascerà l’ultima parola al Real Madrid, più o meno come Nico Paz. Nel senso che il club di Florentino ha il 50 per cento da futura rivendita, quindi potrebbe riacquistare il cartellino spendendo soltanto il 50 per cento rispetto alle richieste delle Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gila, l’Inter può fare sul serio: attenzione al Real Madrid. C’è anche un’altra contendente, la notizia

Leggi anche: Gila Inter, Marotta vuole fare sul serio: la possibile offerta

Leggi anche: Endrick Juve: novità dalla Spagna, questa big europea fa sul serio per il gioiello del Real Madrid! Sul piatto anche una super contropartita, ecco la mossa che spiazza tutti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

#Gila ha un contratto in scadenza nel 2027: l’ #Inter lo apprezza, è un nome in lista per il futuro x.com

MERCATO MILAN: OBIETTIVO MARIO GILA! Il Diavolo vuole blindare la difesa di Allegri con il centrale della Lazio: Derby di Mercato: Tare ha già contattato l'entourage per bruciare l'Inter sul tempo. Valutazione: Lotito chiede 30 milioni. Il Real M - facebook.com facebook