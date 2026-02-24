paolo belli al new teatro troisi con pur di far spettacolo

Paolo Belli ha scelto il New Teatro Troisi per portare in scena il suo spettacolo “Pur di far Spettacolo”. La sua partecipazione è stata annunciata dopo che ha deciso di coinvolgere il pubblico con una serie di canzoni e aneddoti sulla sua carriera. La rappresentazione, prevista fino a domenica 8 marzo, vede Belli interpretare brani famosi e raccontare storie dietro le quinte. Molti spettatori aspettano con curiosità questa performance live.

Paolo Belli in scena al New Teatro Troisi con “Pur di far Spettacolo”, da giovedì 26 febbraio a domenica 8 marzo. Accanto a Belli agiscono Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli, con la partecipazione straordinaria della danzatrice Anastasia Kuzmina. Nella sala di via Leopardi diretta da Pino Oliva, prende così forma un varietà contemporaneo che intreccia musica dal vivo, ricordi di carriera e gustosi retroscena del mestiere artistico. Tra gag, canzoni e confessioni ironiche, Belli trasforma ogni brano in racconto e ogni episodio in piccolo atto scenico, componendo un mosaico brillante di oltre trent’anni di palcoscenico. 🔗 Leggi su 2anews.it

Paolo Belli torna a teatro con 'Pur di fare spettacolo': alle "Muse" la data nelle Marche dello show itinerantePaolo Belli torna a calcare i palcoscenici teatrali con il nuovo spettacolo “Pur di fare spettacolo”.

