Ufficiale: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici affiancheranno Ilary Blasi, si parte il 17 marzo. Il Grande Fratello VIP riparte in grande stile. Dopo il caso Signorini-Corona e una stagione sottotono, Mediaset punta su un cambio di passo deciso: alla conduzione torna Ilary Blas i, mentre tra le opinioniste spicca un nome destinato a far discutere, Selvaggia Lucarelli. Accanto a lei anche la giornalista Cesara Buonamici. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy debutterà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Un cachet “da urlo”: quanto guadagnerà Lucarelli?. Il vero nodo riguarda il compenso. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, per convincere Lucarelli a lasciare temporaneamente la giuria di Ballando con le Stelle, Mediaset avrebbe messo sul tavolo un’offerta molto significativa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF Vip 2026, cachet da capogiro per Selvaggia Lucarelli: quanto guadagnerà e cosa succede con Ballando

Leggi anche:

Il cachet di Selvaggia Lucarelli al GF vale quanto 10 anni a Ballando: no a esclusiva, vuole tornare da Carlucci

Selvaggia Lucarelli ha detto ‘si’ al Grande Fratello Vip: “Cachet da capogiro”

Temi più discussi: Il Grande Fratello Vip svolta, svelato il cast in studio: due opinioniste (da paura) e nuova data d’inizio; Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli dice sì: cachet record e libertà di tornare a Ballando con le Stelle; Gf Vip: per Selvaggia Lucarelli cachet stellare, ma tornerà anche a Ballando con le Stelle. L'indiscrezione; Il cachet di Selvaggia Lucarelli al GF vale quanto 10 anni a Ballando: no a esclusiva, vuole tornare da Carlucci.

Grande Fratello Vip 2026, la verità sul cachet di Selvaggia LucarelliStando alle ultime indiscrezioni Mediaset avrebbe offerto all’opinionista una cifra pari a quanto guadagnerebbe in dieci anni a Ballando con le stelle ... libero.it

Selvaggia Lucarelli, colpaccio di Berlusconi: svelato il cachet da capogiro per il GF VipSelvaggia Lucarelli sarà presente come opinionista al Grande Fratello. La giornalista avrebbe accettatoa anche per il cahet ... donnaglamour.it

Adesso è ufficiale: il Grande Fratello VIP torna su Canale 5 e Selvaggia Lucarelli ci sarà davvero, che ne dite, una buona mossa di Mediaset - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip" da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli x.com