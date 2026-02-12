Rivoluzione al Gf Vip | Arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli!

Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a cambiare volto. Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono state ufficialmente annunciate come nuove opinioniste, pronte a portare un vento diverso nel programma. Al fianco di Ilary Blasi, le due donne entreranno in scena con l’obiettivo di commentare e commentarsi, dando una svolta alla trasmissione che da anni tiene incollati milioni di spettatori. La novità ha già scatenato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori.

Grande Fratello Vip 2026 pronto a rivoluzionarsi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste al fianco di Ilary Blasi. Scopri tutte le indiscrezioni sulla data di partenza e sul nuovo cast. Altro che ritorno di fiamma, qui si parla di un vero terremoto televisivo che promette scintille in prima serata. Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a cambiare volto e le indiscrezioni accendono già il dibattito ancora prima del via ufficiale. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, al fianco di Ilary Blasi arriverà una coppia di opinioniste destinata a far discutere. Da una parte Cesara Buonamici, pronta a tornare nello studio che l'ha vista protagonista e a riprendersi la scena con il suo stile diretto e istituzionale.

